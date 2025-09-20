La sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus termina senza vincitori né vinti. Un match intenso e combattuto, deciso da due episodi nel primo tempo e da un brivido annullato dal VAR nella ripresa. La Juventus passa in vantaggio al 19’ con Francisco Conceição, bravo a sfruttare l’occasione e battere Montipò. Il Verona, però, non si arrende e al 44’ trova il pareggio: Gift Orban trasforma con freddezza un calcio di rigore e rimette la gara in equilibrio.

Nella seconda frazione, al 69’, i gialloblù credono di aver completato la rimonta con il gol di Serdar, ma la rete viene annullata dopo il check del VAR per posizione irregolare. Il risultato non cambia più: al triplice fischio il tabellino recita 1-1, un punto a testa che lascia aperti i discorsi di entrambe le squadre in campionato.