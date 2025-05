La trentasettesima giornata, programmata per domenica 18 maggio, vedrà iniziare in simultanea ben 9 partite alle 20:45, con Genoa-Atalanta che dovrebbe disputarsi sabato sera. Parma-Napoli, gara cruciale delle due formazioni in lotta per il tricolore e quelle in corsa per non retrocedere. La causa della decisione sarebbe quella del rispetto del regolamento e la contemporaneità per le formazioni in lotta per lo stesso obiettivo, da quest’anno prevista nelle ultime due giornate. Un altro motivo sarebbe quello di preservare l’Inter, impegnata il 31 maggio nella finale di Champions, e da lasciare lo spazio per un eventuale spareggio scudetto (giocato eventualmente domenica 25) anticipando a giovedì 22 Napoli-Cagliari e Como-Inter. Ovvero i due incontri che decideranno l’assegnazione del titolo e la salvezza del Cagliari.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.