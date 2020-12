Serie A, Genoa-Juve 1-3. Decide la sfida una doppietta di Ronaldo su rigore

Finita la partita al Marassi tra Genoa e Juve, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Succede tutto nel secondo tempo, si porta in vantaggio la Juve con Dybala che trafigge Perin chiudendo il sinistro in area. Il pareggio arriva al 61′ con un piatto al volo di Sturaro che riesce a superare Sczezny. I bianconeri non mollano e trovano il vantaggio grazie al rigore trasformato da Ronaldo al 78′. Ci pensa ancora il portoghese a chiudere la sfida con un altro rigore assgnato per fallo di Perin su Morata. La Juventus si porta così al terzo posto con 23 punti in classifica. Il Genoa rimane penultimo a 6 punti.