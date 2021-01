Serie A, Genoa-Bologna 2-0. Ancora a segno Mattia Destro

Il Bologna non sa più vincere, mentre il Genoa si toglie dalla zona retrocessione. Queste le due sentenze dopo l’anticipo delle ore 18 di Serie A. Il Grifone vince per 2-0 grazie alle reti di Zajc, nel primo tempo, e di Destro, nella ripresa. Per l’ex Roma 6 gol in campionato. La classifica per i ragazzi di Mihajlovic recita ancora 17 punti, per quelli di Ballardini 14 ed hanno superato, al momento, Parma e Torino.