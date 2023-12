Finisce senza reti il lunch match della quindicesima giornata di Serie A: allo Stirpe, Frosinone e Torino non vanno oltre lo 0-0. I granata recriminano per il palo colpito nel primo tempo da Ilic, ma devono ringraziare anche Milinkovic-Savic per le parate su Kaio Jorge. Nel finale, gol annullato a Buongiorno per fuorigioco. I granata non riescono a sorpassare la Lazio e salgono a 20 punti, a +1 proprio sulla formazione di Di Francesco.