Tramite il proprio sito ufficiale, il Frosinone ha diramato le informazioni sull’acquisto dei biglietti per la contro la Roma, in programma il 18 febbraio alle 18:00, allo stadio Benito Stirpe. I ticket potranno essere acquistati al prezzo di 40 euro, da martedì 13 febbraio alle 10:00. La vendita libera per gli altri settori partirà dal 16 febbraio, mentre gli abbonati avranno prelazione dal 12 febbraio alle ore 10:00.