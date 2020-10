Serie A, focolai nazionali

Il Messaggero (E.Bernardini) – Il problema diventa ogni giorno più grande e il caso Under 21 è emblematico. I ragazzi di Nicolato non scenderanno in campo contro l’Irlanda a causa dei troppi positivi. Al loro posto ci sarà l’Under 20 a cui si aggregheranno Cutrone, Ricci, Sottil e Tonali. Quello che è succcesso agli azzurrini rischia di ripetersi anche tra qualche giorno in campionato. Lo sanno bene i 20 presidenti di A che dovranno fare i conti col COVID. Il rischio di chiudere in anticipo il campionato è più reale che mai. Di soluzioni ce ne sono molto poche. Si parla di bolle, playoff e tamponi, ma nessuno fa il passo in avanti. C’è grande attesa per quello che deciderà il Giudice Sportivo riguardo Juventus-Napoli. Partita mai giocata, ma che ha aperto la disputa sulla tenuta del protocollo facendo scoppiare una serie di casi a catena. Comunque si va verso il 3-0 a tavolino. Il rischio concretto per il Napoli è che si vada verso la violazione del protocollo per cui ci sono anche possibili punti di penalità. Ora la preoccupazione più grande riguarda per quelli che rientreranno dalle nazionali: 10 giorni in giro per il Mondo e qualcuno ha incontrato anche dei positivi. La prossima settimana inizeranno anche le coppe con altri viaggi europei che mettono a rischio le squadre.