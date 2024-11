La Fiorentina supera in casa 3-1 il Verona, grazie alla tripletta di Moise Kean, a segno in entrambi i tempi. Solo momentanea la rete di Serdar per gli ospiti, che cedono alla Viola. La squadra di Palladino raggiunge momentaneamente il terzo posto, a quota 25 punti, in attesa di Inter-Napoli di questa sera. I gialloblu si fermano a quota 18 punti.