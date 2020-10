Serie A, Fiorentina-Udinese 3-2. Vincono i viola grazie alla doppietta di Castrovilli e Milenkovic

Terminata la partita al Franchi tra Fiorentina e Udinese. Bella partita dei viola che tornano alla vittoria dopo il pareggio contro lo Spezia della 4 giornata di Serie A. La formazione allenata da Iachini porta a casa i 3 punti con qualche sforzo dopo una partita estremamente avvincente da entrambe le parti. In rete nel primo tempo Castrovilli (11′) e Milenkovic (11′) su assist del centrocampista italiano poi Okaka (43′) poco prima dello scadere del primo tempo riapre la partita. Nel secondo tempo ancora Castrovilli (51′) a riportare in vantaggio i suoi e ancora Okaka (86′) a ridare speranza ai bianconeri, ma a quel punto rimane poco tempo. I viola si portano a 7 punti in classifica ed occupano attualmente la decima posizione in classifica.