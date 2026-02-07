Una serata amara per la Fiorentina, che vede sfumare una vittoria pesantissima proprio all’ultimo respiro, e un punto prezioso per il Torino, capace di restare in partita fino alla fine. Al Franchi va in scena una gara ricca di episodi e ribaltamenti, che dice molto sul momento delle due squadre.
La partita, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, si è chiusa sul 2-2. Il Torino passa in vantaggio al 26’ con Casadei, bravo a colpire di testa sorprendendo la difesa viola. Nella ripresa arriva la reazione della Fiorentina: al 51’ Solomon firma il pari con un destro a giro di grande qualità, mentre al 57’ Kean sembra regalare i tre punti ai suoi con una conclusione potente sul primo palo.
Quando il match sembra ormai deciso, al 94’ Maripan trova l’incornata che gela il Franchi e fissa il punteggio finale. In classifica la Fiorentina resta terzultima a quota 18 ma aggancia il Lecce al diciassettesimo posto, seppur con una gara in più, mentre il Torino sale a 27 punti, tredicesimo.