Nella 32ª giornata di Serie A, due pareggi a reti bianche hanno segnato le sfide tra Fiorentina-Parma e Hellas Verona-Genoa. Al Franchi, i viola non sono riusciti a trovare la via del gol contro un Parma compatto e ben organizzato, lasciando per strada due punti pesanti nella corsa all’Europa. Un’occasione mancata che potrebbe costare caro, con le rivali che ora allungano.

Stesso copione al Bentegodi, dove Verona e Genoa si sono annullate a vicenda in una gara povera di emozioni. Un punto che muove poco la classifica e lascia aperti tutti i giochi nelle zone centrali della graduatoria.