La Fiorentina di Palladino batte la Lazio di Baroni in rimonta per 2-1. Al Franchi, Gila porta in vantaggio i biancocelesti al termine del primo tempo. Ad inizio ripresa Gudmundsson si procura e realizza un penalty. Nel finale, ancora un tiro dal dischetto dell’ex Genoa stende i biancocelesti. La Viola sale a 6 punti, a -1 dalla squadra di Lotito.