Serie A, Fiorentina e Verona non vanno oltre l’1-1. Venezia-Sassuolo 1-4, 0-0 tra Bologna e Torino

Terminano le gare delle 15:00 della 28esima giornata di Serie A. Il Sassuolo vince 1-4 in casa del Venezia: subito in gol Raspadori al 2′, poi in rete anche Berardi (17′) e Scamacca (29′). Al 34′ Henry cerca di accorciare le distanze segnando il gol dell’1-3, ma al 71′ Berardi firma la doppietta personale, chiudendo definitivamente la partita. All’85’ Aramu sbaglia dal dischetto, con Consigli che para sul numero 10 del Venezia. Finiscono in parità invece le altre due gare pomeridiane: 1-1 tra Fiorentina e Verona al Franchi, 0-0 invece tra Bologna e Torino. A Firenze va a segno Piatek (10′), poi risponde Caprari (20′). La classifica adesso vede i Viola a 43 punti, all’ottavo posto. Nono il Verona, a 41 punti, decimo il Sassuolo a 39. Torino undicesimo con 34 punti, seguito dal Bologna a 33. Il Venezia rimane in zona retrocessione, al terz’ultimo posto, con 22 punti conquistati.