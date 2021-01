Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-0. Decide la gara un gol di Vlahovic

Finita la gara al Franchi tra Fiorentina e Cagliari, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Partita gradevole tra le due squadre e molto combattuta. La gara viene decisa solamente al 72′ con un gol di Vlahovic su un bel assist di Callejon. La Viola si porta così al 12 posto con 18 punti in classifica, il Cagliari rimane al sedicesimo posto con 14 punti in classifica.