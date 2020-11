E’ terminata Fiorentina-Benevento, prima gara della domenica di questa ottava giornata di campionato, col risultato di 1-0 per i campani: decisivo il gol di Improta nel secondo tempo. Si tratta della sconfitta all’esordio per Prandelli, che non è riuscito a quanto pare a dare immediatamente un cambio di passo ai viola dopo l’esonero di Iachini.