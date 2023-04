Serie A, Fiorentina a valanga sulla Sampdoria: finisce 5-0 al Franchi

La Fiorentina torna a vincere dopo lo scivolone col Monza. La Viola supera agevolmente la Sampdoria di Stankovic con un netto 3-0 al Franchi senza storia. Apre le danze un gol meraviglioso di Castrovilli al volo su schema di angolo poco prima della fine del primo tempo. Il raddoppio porta la firma di Dodò, servito da terra da Jovic, che rifila un sinistro potentissimo su cui Ravaglia non può farci nulla.

Al 66′ la Fiorentina dilaga col gol di Duncan servito ancora dal centravanti serbo. Alla festa di iscrive anche Kouamè entrato da pochi minuti in campo. Ma non è finita qua: allo scadere è Terzic a chiudere definitvamente la sfida. Sampdoria sempre più ultima in classifica e destinata alla serie cadetta.