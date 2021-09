Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali con l’anticipo delle 15 tra Empoli e Venezia allo Stadio Carlo Castellani. Esce vittoriosa la formazione ospite, allenata da Paolo Zanetti, grazie alle reti di Henry al 13′ e di Okereke al 68′. Inutile il rigore trasformato da Bajrami all’88’, i padroni di casa rimangono a tre punti in classifica (grazie alla vittoria ottenuta a casa della Juventus). Tre punti, i primi, anche per il Venezia, dopo le sconfitte contro Udinese e Napoli.