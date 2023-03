Serie A, Empoli-Udinese 0-1. Il colpo di testa di Becao decide la sfida del Castellani

L’Udinese aggancia momentaneamente Juventus e Bologna al settimo posto, a quota 35 punti, dopo la vittoria sul campo dell’Empoli per 0-1. Al Castellani i friulani sbancano grazie al colpo di testa, su calcio d’angolo, di Rodrigo Becao ad inizio ripresa. Gli uomini di Zanetti ci provano, ma la porta di Silvestri resta chiusa e per gli uomini di Sottil continua la rincorsa al posto in Conference League, in attesa delle avversarie e dell’esito definitivo della penalizzazione ai bianconeri di Massimiliano Allegri.