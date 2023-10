L’ottava giornata di Serie A si apre con il match tra Empoli e Udinese. Ritmi alti nel primo tempo e occasioni da una parte e dall’altra. Rete di Caputo annullata dal VAR per fuorigioco. Il match termina in pareggio. L’Empoli va al terzultimo posto con 4 punti, l’Udinese ne ha uno in più.