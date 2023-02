Serie A, Empoli-Spezia 2-2. Alla doppietta di Verde rispondono Cambiaghi e Vignato

Nell’anticipo della ventiduesima di Serie A, delle ore 15:00 tra Empoli e Spezia, non sono mancate le emozioni. Parisi “para” un colpo di testa dei liguri, penalty assegnato ed espulsione. Vicario respinge il rigore di Verde, ma il Var fa ripetere. L’ex Roma questa volta non sbaglia e poco dopo insacca con un gran tiro di sinistro dalla distanza. Nella ripresa, gli uomini di Zanetti trovano la parità numerica con il doppio giallo a Esposito. Riaprono il discorso i toscani che trovano il gol con Cambiaghi. All’ultimo, Vignato entrato da pochi minuti trova il pari in rimonta, che beffa gli uomini di Gotti.