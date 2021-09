Serie A, Empoli-Sampdoria 0-3: i blucerchiati trovano la prima vittoria con la doppietta dell’ex Caputo e Candreva

La doppietta di Caputo – ex di turno – ed il sigillo finale di Candreva regalano la prima vittoria alla Sampdoria. Dopo la sconfitta del Milan ed i pareggi con Sassuolo (0-0) ed Inter (2-2), la formazione guidata da Roberto D’Anversa espugna il Castellani: 0-3 all’Empoli. I toscani cadono per la seconda volta di fila dopo la sconfitta con il Venezia (1-2).

In un primo tempo che vede occasioni da una parte e dall’altra, è la Sampdoria a trovare la soluzione vincente con l’ex Caputo (31′). I blucerchiati spingono ancora: al 53′ il non pago centravanti sigla la doppietta, con la complicità dell’impreciso Vicario. Al 71′ arriva il terzo sigillo: Candreva riceve da Quagliarella sulla sinistra, avanza e si sposta sul destro per lasciar partire il tiro a giro.