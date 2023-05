Serie A, Empoli-Salernitana 2-1. La Sampdoria perde contro l’Udinese e retrocede in Serie B

In questo lunedì di maggio tre i posticipi di Serie A. Alle 18.30 sono scese in campo Empoli-Salernitana e Udinese-Sampdoria.

Sfida per la salvezza al Castellani. Il match si sblocca al 37’ con la rete di Cambiaghi. Nella ripresa ancora una volta in vantaggio la squadra di Paolo Zanetti con Caputo. Nei minuti finali Piatek accorcia le distanze. L’Empoli c’è e sigla il 3–, splendido il destro di Pjaca a giro all’incrocio, ma c’era un fuorigioco precedente di Marin. Finisce 2-1.

Altra sfida importantissima alla Dacia Arena. La Sampdoria perde contro l’Udinese e retrocede matematicamente in Serie B. I bianconeri passano subito in vantaggio, grazie a una progressione di Ebosele che poi serve Pereyra. Poco dopo arriva il raddoppio di Masina. I blucerchiati tornano nel campionato minore dopo 12 anni.