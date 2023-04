Serie A, Empoli-Lecce 1-0. Decide Caputo dagli 11 metri

Al Castellani scendono in campo Empoli e Lecce. La partita è iniziata con un’ora di ritardo rispetto al previsto per un principio di incendio nello spogliatoio dell’Empoli, subito domato dai vigili del fuoco. La gara si apre in modo molto intenso, nel 1’ occasione prima da una parte e poi dall’altra. Prima Bandinelli salva su Blin, poi Falcone vola sul tiro di Caputo. Il match si sblocca nella ripresa, dal dischetto va Caputo che mette la palla in rete. Finisce con tre punti in classifica in più per l’Empoli.