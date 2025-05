Empoli–Lazio 0-1. Decide il gol di Dia dopo un solo minuto, con l’Empoli che si vedono annullare un gol al 52′ (in rete Viti, ma fuorigioco iniziale) e non riescono poi a impegnare Mandas più di tanto. Espulsi Colombo e Hysaj, sei gli altri ammoniti e 10 cartellini complessivi.

Dia, premiato come MVP, regala tre punti pesantissimi alla Lazio, che sale provvisoriamente al 4° posto in classifica scavalcando in un colpo solo Roma, Bologna e Juventus. Empoli che allunga invece a 20 la striscia di gare consecutive senza vittorie in campionato, restando così al penultimo posto della graduatoria con 25 punti.

Nel prossimo turno di Serie A, l’Empoli giocherà nuovamente in casa per una sfida per la salvezza, sabato 10 maggio, alle ore 20:45, match contro il Parma al Castellani. La Lazio ritroverà invece il pubblico di casa per un incontro chiave in ottica Champions League sempre sabato 10 maggio, ma alle ore 18:00, contro la Juventus all’Olimpico.