Allo stadio Castellani si è da poco conclusa Empoli-Como per 1-0. La gara, valida per l’undicesima giornata di Serie A è stata decisa dal gol di Pellegri al 47′. I toscani salgono così a 14 punti in undicesima posizione, a +1 dalla Roma. Il Como resta invece fermo a 9 in sedicesima posizione.

Foto: [Maurizio Lagana] via [Getty Images]