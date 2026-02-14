In un Olimpico, ancora vuoto causa proteste dei tifosi biancocelesti, è andata in scena Lazio-Atalanta. Due compagini, che arrivano al match galvanizzate dall’ottimo periodo che stanno vivendo: la Lazio, ha appena conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia e cerca di continuare su questa striscia. I bergamaschi che, dall’arrivo di Palladino, stanno tentando una rimonta incredibile, vogliono continuare a sperare nella Champions.

L’Atalanta è più forte per valore tecnico e lo dimostra: prima Ederson e poi l’ex Roma Zalewsky piegano la Lazio. Da sottolineare la reazione folle di Cataldi per l’esultanza smoderata, solo a suo modo di vedere, del polacco.