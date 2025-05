Manca solo l’ultimo atto per mettere la parola fine al campionato di Serie A 2024/2025. La Lega ha ufficializzato le date e gli orari della 38ª giornata, quella che decreterà definitivamente la classifica, tra Scudetto, Europa e salvezza. In programma una distribuzione su tre giorni, con il gran finale previsto per domenica sera.

Si partirà venerdì 23 maggio alle 20.45 con i due match più attesi: Napoli-Cagliari e Como-Inter, quest’ultimo decisivo per l’assegnazione del titolo. Il sabato sarà invece dedicato a due partite ininfluenti ai fini della classifica, Bologna-Genoa e Milan-Monza. Il resto delle sfide si giocherà in contemporanea domenica 25 maggio alle 20.45, tra cui Torino-Roma, vero e proprio spareggio europeo per i giallorossi.

Una partita che Claudio Ranieri ha definito “un ultimo passo”, quello che separa la Roma dalla qualificazione alle competizioni UEFA. Sarà quindi una domenica ad altissima tensione, con occhi puntati su tutti i campi per l’ultimo verdetto della stagione.