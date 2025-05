La Lega Serie A ha annunciato le terzine dei top 3 calciatori per ruolo del campionato italiano, che porteranno al riconoscimento degli MVP della stagione. I migliori verranno poi svelati venerdì 23 maggio 2025. Mile Svilar è l’unico giocatore della Roma in corsa per vincere un premio MVP, ovviamente nella categoria dei portieri.

Top 3 Under 23 – Esposito (Empoli); Paz (Como); Yildiz (Juventus)

Top 3 Portieri – De Gea (Fiorentina); Milinkovic-Savic (Torino); Svilar (Roma)

Top 3 Difensori – Bastoni (Inter); Buongiorno (Napoli); Tavares (Lazio)

Top 3 Centrocampisti – Barella (Inter); McTominay (Napoli); Reijnders (Milan)

Top 3 Attaccanti – Kean (Fiorentina); Orsolini (Bologna); Retegui (Atalanta)