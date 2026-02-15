Il pomeriggio di Serie A è ricco di emozioni: pareggio a reti bianche tra Cremosese e Genoa, con la squadra di De Rossi che fino all’ultimo ha provato a trovare la vittoria.

Il Parma vince all’ultimo secondo contro il Verona con un gran gol di Pellegrino. I crociati forti dell’uomo in più trovano i 3 punti e adesso si trovano in una posizione tranquilla per la lotta salvezza.

Due partite determinanti per la lotta salvezza: IL Verona resta in difficoltà, De Rossi continua il suo percorso di crescita.