Niente Inter–Roma per i tifosi giallorossi: questa la decisione del Prefetto di Milano, che vieta la sfida di San Siro in programma il prossimo 27 aprile ai tifosi residenti nella provincia di Roma. Ecco la nota:

“In occasione dell’incontro di calcio Internazionale F.C. vs A.S. Roma, valevole per il campionato nazionale di serie A, stagione 2024/2025, in programma allo stadio Meazza di Milano il 27 aprile 2025, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale è stato disposto, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Roma”.