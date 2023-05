Nelle gare delle 21 del 33esimo turno di Serie A, vincono le proprie sfide in corsa Champions la Lazio e l’Inter. Biancocelesti vincenti contro il Sassuolo coi gol di Felipe Anderson e Basic. I nerazzurri dilagano a Verona per 0-6 con i tre gol di Dzeko, i due di Lautaro Martinez e la firma di Calhanoglu. Inciampa il Milan in casa contro la Cremonese, prima Okereke porta avanti gli ospiti, ma trova il pareggio Messias.