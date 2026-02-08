Il derby emiliano del Dall’Ara regala emozioni fino all’ultimo secondo e certifica il momento nerissimo del Bologna. In una gara tesa, spezzettata e ricca di episodi, è il Parma a sorridere nel finale, portando a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Come riportato dal match report della 24ª giornata di Serie A, la sfida si è chiusa sullo 0-1 per i crociati grazie al gol di Ordonez al 94’. Il Bologna ha giocato gran parte dell’incontro in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Pobega al 22’, salvo poi ritrovare la parità al 79’ con il secondo giallo a Troilo. In precedenza il Parma aveva già sfiorato il vantaggio con l’autorete di Castro, annullata dopo il controllo del VAR.

Nel recupero arriva però la beffa definitiva per i felsinei, che incassano la quarta sconfitta consecutiva e restano fermi a una sola vittoria nelle ultime dodici giornate. La squadra di Italiano rimane al decimo posto con 30 punti, mentre il Parma sale a quota 26, portandosi a +8 sulla zona retrocessione e rilanciando con forza le proprie ambizioni di permanenza in Serie A.