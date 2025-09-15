Il weekend calcistico della Capitale si accende con il grande atteso derby tra Lazio e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A. Dopo la brutta sconfitta contro il Torino, la Roma avrà l’occasione di riscattarsi affrontando la Lazio, che finora ha raccolto appena tre punti nelle prime tre giornate di campionato. Un match che promette spettacolo, tradizione e grande intensità emotiva per i tifosi di entrambe le squadre.

Lazio-Roma sarà visibile in diretta su DAZN. Gli utenti potranno seguire la partita tramite l’applicazione disponibile su smartphone, PC, tablet, Smart TV e console di gioco come PlayStation e Xbox. DAZN è inoltre disponibile tra le app per gli abbonati Sky Q, consentendo la visione anche dal decoder satellitare.