Iniziare un nuovo percorso in una società ambiziosa come la Roma non è mai un compito semplice, soprattutto per chi proviene da un contesto completamente diverso. Eppure, Gian Piero Gasperini sta confermando di essere non solo un tecnico vincente, ma anche un profondo conoscitore del gioco.

A riconoscerlo è stato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha voluto sottolineare l’impatto immediato del tecnico giallorosso:

“Dopo le splendide stagioni con l’Atalanta, Gasperini ha già modellato la Roma secondo la sua idea di calcio, un marchio di fabbrica ormai riconosciuto in tutta Europa. La squadra gioca con continuità, intensità e mentalità offensiva.”

I numeri parlano chiaro: tre vittorie consecutive nel mese di ottobre e il premio di “Coach of the Month” hanno proiettato la Roma nelle zone alte della classifica. De Siervo ha poi aggiunto come il lavoro del tecnico piemontese stia rendendo il club capitolino una squadra competitiva, moderna e tatticamente riconoscibile.