Serie A, De Rossi a un passo dal Genoa: attesa per la fumata bianca

Daniele De Rossi è sempre più vicino a tornare in panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex tecnico della Roma sarebbe il prescelto del Genoa per raccogliere l’eredità di Patrick Vieira, esonerato dopo un avvio di stagione deludente. Per lui è pronto un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza.

I rossoblù, ultimi in classifica con appena tre punti, cercano una scossa immediata per invertire la rotta. E proprio oggi, alle 18.30, affronteranno il Sassuolo al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia: una gara cruciale, mentre sullo sfondo prende forma il possibile nuovo corso firmato De Rossi.