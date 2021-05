Serie A, Crotone-Inter 0-2. Erisken e Hakimi proiettano i nerazzurri verso lo scudetto

È finita la sfida tra Crotone e Inter all’ Ezio Scida, nella gara valida per la 34esima giornata di Serie A. Nonostante la posizione di classifica compromessa la squadra di Serse Cosmi non disdegna nell’offendere soprattutto nella prima fase del primo tempo, ma i nerazzurri si difendono bene. La prima vera grande occasione è dell’Inter: sugli sviluppi di corner stacca più in alto di tutti Lukaku che colpisce il palo alla sinistra di Cordaz.

I rossoblù accusano il colpo e cominciano ad indietreggiare il proprio baricentro tanto che arriva il secondo legno della sfida: Lautaro si libera del difensore con un rimpallo e calcia sul primo palo, ma lo colpisce in pieno. Il gol arriva a metà del secondo tempo: Erisken, da poco entrato in campo, riceve da Lukaku, prende la mira da fuori e centra il bersaglio anche con una leggera deviazione. Nei minuti conclusivi Hakimi raddoppia su assist di Barella. È la rete che decide la sfida che proietta l’Inter verso il 19esimo scudetto.