E’ terminata Crotone-Bologna, gara valida per la ventottesima giornata di campionato, col risultato di 3-2 per gli ospiti. Una gara fondamentale per la salvezza che vede gli uomini di Mihajlović avvicinarsi all’obiettivo. I padroni di casa si erano portati in vantaggio di due gol grazie a Messias e Simy. La rimonta rossoblu nel secondo tempo porta i nomi di Soumaoro, Shouten e Skov Olsen.