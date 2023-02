Come riporta l’AIA tramite un comunicato ufficiale, per la gara di martedì tra Cremonese e Roma, cambia l’Avar. Infatti Gian Luca Manganiello sarà sostituito da Manuel Volpi. Per quanto riguarda il resto del team arbitrale rimarrà tutto invariato: Piccinini dirigerà l’incontro con i due assistenti Galetto-Pagliardini. Il quarto uomo sarà Serra con Di Bello al VAR.