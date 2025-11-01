Buona la prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Cremonese-Juventus regala una vittoria al neoallenatore. Dopo soli due minuti di gioco nel primo tempo, Kostic sblocca il risultato, che vede poi il raddoppio della Juve con Cambiaso. La Cremonese va a segno all’83esimo con Vardy, ma non basta. La Juve ha avuto numerose occasioni, non ben sfruttate da Vlahovic e da Locatelli, che colpisce un palo al 26esimo.

Tensione che diventa protagonista negli ultimi minuti della partita, che hanno visto Spalletti scontrarsi con l’arbitro Chiffi che poi lo ammonisce. Arriva così la seconda vittoria consecutiva per la Juventus, dopo quella con Brambilla in panchina. I bianconeri raggiungono quota 18 punti in classifica al pari di Inter e Milan, dove solo quattro punti di distanza la separano da Napoli e Roma.