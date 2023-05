Partita fondamentale quella tra Cremonese e Bologna. I grigiorossi sono costretti a vincere per tenere accese le speranze salvezza. Partono subito i rossoblu in vantaggio al 14′ con Arnautovic, poco dopo il 2-0 di Ferguson, allo scadere del primo tempo il 3-0 di Posch. Niente da fare per la Cremonese, nella ripresa 4-0 di Orsolini che viene poi espulso per doppia ammonizione. Manita firmata da Sansone all’80’. Nei minuti di recupero arriva la rete di Ciofani. Grigiorossi travolti dal Bologna.