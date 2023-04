Serie A, Cremonese-Atalanta 1-3. La Dea supera provvisoriamente la Roma in classifica

Finisce l’anticipo della 28esima giornata di Serie A. L’Atalanta supera, con qualche fatica di troppo, la Cremonese di Davide Ballardini. I bergamaschi sbloccano prima l’incontro nel finale di primo tempo con De Roon, alla seconda rete consecutiva in campionato. Nella ripresa i grigiorossi trovano il pareggio grazie al solito Ciofani, abile a trasformare dal dischetto. Il gol del vantaggio è firmato da Boga, ma l’azione parte tutta da Hojlund che va in isolamento sulla fascia, supera Bianchetti e offre un pallone facile per l’esterno offensivo che può soltanto appoggiare in rete. Lookman nei minuti finali chiude l’incontro per il definitivo 3-1. Con questo riusultato la Dea supera momentaneamente la Roma in classifica.