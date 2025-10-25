Serie A, Cremonese-Atalanta 1-1: Vardy illude, Brescianini gela la Dea

Allo Zini va in scena una serata intensa e combattuta. La Cremonese di Davide Nicola strappa un punto all’Atalanta di Ivan Juric, imponendo l’1-1 e confermando le buone sensazioni delle prime giornate. La Dea resta imbattuta e unica squadra ancora senza sconfitte in questo avvio di campionato, ma deve rimandare l’appuntamento con la vittoria.

L’incontro si accende nel primo tempo grazie a Jamie Vardy, che firma il suo primo gol in Serie A, portando in vantaggio la Cremonese e facendo esplodere lo Zini. L’Atalanta reagisce, spinge, ma trova il pari solo con i cambi. A riportare tutto in equilibrio ci pensa Brescianini, entrato pochi minuti prima, con una zampata che spegne l’entusiasmo dei padroni di casa.

Il pareggio non stravolge la classifica, ma racconta molto dello stato di forma delle due squadre: la Cremonese sale momentaneamente al decimo posto con 11 punti, mentre l’Atalanta aggancia la Juventus al settimo posto a quota 12.