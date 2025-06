La Lega Serie A ha espresso forte dissenso nei confronti del

nuovo disegno di legge approvato dal governo in materia di

diritti audiovisivi. In un comunicato ufficiale, il Presidente

Ezio Simonelli ha criticato la totale mancanza di confronto

con la Lega, sottolineando come la riforma sia stata appresa

solo tramite i media e non discussa con i diretti interessati.

“La Serie A – come si legge nel comunicato – si oppone

fermamente a qualsiasi incremento della mutualità esterna

che sottragga ulteriori risorse fondamentali allo sviluppo e

alla sostenibilità del massimo campionato”. Attualmente, la

Serie A già destina il 10% dei proventi audiovisivi al

sostegno delle categorie inferiori.

La Lega ha inoltre ribadito la propria preoccupazione per il

fenomeno della pirateria audiovisiva, definendolo “un

danno grave per il sistema sportivo”, con perdite stimate

superiori ai 300 milioni di euro l’anno. “La pirateria uccide

il calcio”, si conclude il comunicato.

La posizione della Lega apre così un fronte di tensione con

il governo, proprio mentre il tema dei diritti televisivi resta

centrale per il futuro economico del calcio italiano.