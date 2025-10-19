Como-Juventus si è chiusa con un risultato sorprendente e che in un certo modo sorride alla Roma: i Lariani hanno battuto i torinesi per 2-0 grazie alle reti di Kempf e Nico Paz, che nel primo gol ha firmato anche l’assist. La squadra di Tudor ha provato a reagire nel secondo tempo, ma le occasioni create non sono bastate per superare il portiere avversario.

La squadra di Fabregas grazie a questi tre punti raggiunge proprio i torinesi a dodici punti, a sole tre lunghezze dalla squadra di Gasperini. Mentre la Juventus sciupa un’occasione per raggiungere quota quindici punti che sarebbe valsa la vetta.