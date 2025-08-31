Serie A: Castellanos show, Lazio travolgente. Udinese colpo grosso a San Siro

Serata da ricordare all’Olimpico per la Lazio e non solo. In un weekend di Serie A ricco di emozioni, i biancocelesti hanno imposto il loro dominio sul Verona, mentre a San Siro l’Udinese ha firmato un vero e proprio colpo da tre punti contro l’Inter.

All’Olimpico non c’è partita. La Lazio chiude i conti già nel primo tempo grazie a un Castellanos in versione super: un gol e due assist per illuminare la serata biancoceleste. Il Verona non entra mai in partita e nel finale subisce anche il quarto gol, firmato dal neoentrato Dia. Dopo la sosta, i biancocelesti saranno ospiti del Sassuolo al Mapei, mentre il Verona farà il debutto casalingo contro la Cremonese.

A San Siro, invece, l’Inter passa in vantaggio con Dumfries, ma l’Udinese non ci sta: Davis pareggia su rigore e poi Atta firma la rete del sorpasso con un gran destro. Nella ripresa, i nerazzurri provano a reagire, con Chivu che schiera tutte le risorse offensive a disposizione, ma il muro bianconero resiste fino al triplice fischio.