Serie A, Candreva beffa l’Inter: finisce 1-1 all’Arechi. Roma a -1 dai nerazzurri

L’Inter frena ancora all’Arechi contro la Salernitana. Nella 29esima giornata di Serie A i nerazzurri impattano contro i granta per 1-1 e offrono un assist alle inseguitrici. Ennesimo risultato negativo per la squadra di Inzaghi dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Non basta la rete nel primo tempo di Gosens, la squadra viene raggiunta dal più classico dei gol dell’ex: Candreva quasi vicino alla bandierina fa partire un cross che inganna Onana e lo batte. La Roma è così ad una lunghezza dall’Inter con la partita da giocare domani contro il Torino.