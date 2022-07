Serie A, cambio date per via del caldo? Gravina chiarisce: “Niente discussioni. Gli atleti sono preparati ad affrontare le condizioni più estreme”

Gabriele Gravina risponde a Lorenzo Casini. Giorni fa il presidente della Lega Serie A aveva ipotizzato un cambio date del campionato per via delle alte temperatura. La possibilità, però, è stata subito scacciata dal numero uno delle Federcalcio.

“”Gli altri anni abbiamo iniziato il 20 agosto. In fondo si tratta soltanto di una settimana di anticipo. Ricordo che nel 1994 negli Usa disputammo la finale dei mondiali contro il Brasile il 17 luglio a Pasadena. C’erano 50 gradi e si giocò regolarmente. Il calcio è il calcio. Gli atleti sono atleti e sono dunque preparati ad affrontare le condizioni più estreme. Non ci possono essere discussioni su questo. Non abbiamo deciso noi quando avviare e finire il campionato. Ci sono delle date e vanno rispettate“.