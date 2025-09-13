Terminata la sosta per le nazionali, ricomincia la Serie A con l’anticipo delle 15 dove si sono affrontati Cagliari e Parma.

La partita, viziata anche dal caldo sardo, non è stata ad alto ritmo, una lotta muscolare che non ha lasciato troppo spazio alla qualità. Situazione ideale per i padroni di casa, che grazie a un gol per tempo sono riusciti a vincere il match. Le reti sono state firmate da Mina e Felici, ma gran parte della vittoria è passato anche dalle mani di Caprile che più volte è risultato decisivo con le sue parata. Prima vittoria da allenatore per Pisacane, mentre Cuesta rimanda il successo e resta impantanato a quaota un punto dopo tre giornate.