Serie A, Cagliari-Milan 0-2. Decide la sfida una doppietta di Ibrahimovic

Finita la gara alla Sardegna Arena tra Cagliari e Milan, match valido per il posticipo della diciottesima giornata di Serie A. I rossoneri dominano in lungo e in largo, poche le occasioni create dalla squadra sarda. La gara viene decisa dalla doppietta di Ibrahimovic prima su calcio di rigore al 7′ e poi al 52′ su un bel assist di Calabria. Il Milan si porta al primo posto con 43 punti in classifica, il Cagliari rimane al diciassetesimo posto con 14 punti.