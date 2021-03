Serie A, Cagliari-Juve 1-3. La tripletta di Ronaldo porta i bianconeri a -1 dal Milan

La Juventus insidia il Milan. Dopo l’inutile vittoria con il Porto – constata comunque l’eliminazione dalla Champions League – i bianconeri vincono 1-3 contro il Cagliari. Una vittoria nel segno di Cristiano Ronaldo. Al 10’ il portoghese impattata perfettamente di testa il cross di Cuadrado da calcio d’angolo. Un quarto d’ora ed arriva il raddoppio. Contatto con Cragno – precedentemente colpito al volto da CR7 – e calcio di rigore. Dal dischetto Ronaldo non sbaglia. E non sbaglia neanche qualche minuto dopo quando firma il tris. Discesa perfetta di Chiesa sulla sinistra, cambio di campo da dove Ronaldo (32’) cerca e trova il secondo palo.

Nella ripresa il Cagliari si fa sotto con Simeone (62′). Dalla destra Zappa mette in area un cross invitante, prontamente ribadito a rete dal centravanti argentino. Non precisa la retroguardia bianconera, rea di aver lasciato l’ex Fiorentina indisturbato di calciare. I rossoblù, però, non riescono ad impensierire seriamente la Juve. Con i tre punti conquistati, la squadra di Pirlo sale a 55 punti, solamente uno in meno del Milan. Alle 20:45 i rossoneri sfideranno il Napoli dell’ex Gattuso. La Juve, poi, dovrà anche recuperare il tanto discusso match contro i partenopei. Il Cagliari, invece, rimane a 22 punti, due in più dal Torino terzultimo. I granata hanno perso contro l’Inter per 1-2. Decisivo il gol di Lautaro Martinez negli ultimi minuti.